СМИ: Клубы РПЛ отказались от предложения "Матч ТВ" по приобретению медиаправ
В ближайшее время состоится тендер с участием нескольких заинтересованных компаний.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Правление РПЛ решило отказаться от приоритетного предложения "Матч ТВ" по приобретению прав на трансляции матчей чемпионата России. Об этом сообщает "Чемпионат".
Восемь из девяти членов рабочей группы проголосовали за проведение тендера с участием нескольких заинтересованных компаний.
Соглашение, заключённое "Матч ТВ" с РПЛ в июле 2018 года, истекает следующим летом. Сейчас лига получает по контракту 1,7 миллиарда рублей в год.
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Телеканал (как действующий партнёр) имел эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ. По информации СМИ, "Газпром-Медиа холдинг", в состав которого входит "Матч ТВ", направил Премьер-лиге предложение на сумму четыре миллиарда рублей в год за телеправа и весь спонсорский пакет.
Ожидается, что в тендере в том числе примут участие принадлежащий Сбербанку мультимедийный сервис Okko и видеосервис Start, владельцем 50% которого является "Мегафон". По информации СМИ, Okko предлагает РПЛ шесть миллиардов рублей в год за коммерческие и медийные права на трансляцию матчей чемпионата России.
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