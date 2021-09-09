СМИ: Клубы РПЛ отказались от предложения "Матч ТВ" по приобретению медиаправ

Правление РПЛ решило отказаться от приоритетного предложения "Матч ТВ" по приобретению прав на трансляции матчей чемпионата России. Об этом сообщает "Чемпионат".

Восемь из девяти членов рабочей группы проголосовали за проведение тендера с участием нескольких заинтересованных компаний.

Соглашение, заключённое "Матч ТВ" с РПЛ в июле 2018 года, истекает следующим летом. Сейчас лига получает по контракту 1,7 миллиарда рублей в год.

Телеканал (как действующий партнёр) имел эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ. По информации СМИ, "Газпром-Медиа холдинг", в состав которого входит "Матч ТВ", направил Премьер-лиге предложение на сумму четыре миллиарда рублей в год за телеправа и весь спонсорский пакет.