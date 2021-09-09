Жители Москвы смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках

В рамках нового проекта жители Москвы смогут получать лекарства по льготным рецептам, наряду с городскими пунктами выдачи препаратов в коммерческих аптеках. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"Речь идёт о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объёма препаратов для льготников. Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства. Две крупные аптечные сети уже подтвердили свою заинтересованность в участии в проекте", — объяснила Анастасия Ракова.