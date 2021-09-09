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Жители Москвы смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках

Таким образом, горожанам будет доступно больше точек для выдачи нужного препарата.

9 сентября, 15:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В рамках нового проекта жители Москвы смогут получать лекарства по льготным рецептам, наряду с городскими пунктами выдачи препаратов в коммерческих аптеках. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"Речь идёт о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объёма препаратов для льготников. Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства. Две крупные аптечные сети уже подтвердили свою заинтересованность в участии в проекте", — объяснила Анастасия Ракова.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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