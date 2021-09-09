В Киеве появится памятник борщу

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предложил увековечить борщ как национальное блюдо страны в надежде повлиять таким образом на развитие гастрономического туризма. Он пожаловался, что в стране уже есть скульптуры пончикам, дерунам, солёному огурцу, арбузу, мороженому. По словам заместителя киевского мэра Владимира Бондаренко, власти города идею поддержали.

"Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния... Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", — сказал Бондаренко.