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Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через Даркнет

По данным следствия, мужчина оказывал услуги анонимно, а заказы оплачивались криптовалютой.

9 сентября, 18:17
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1608068/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Фото © Следственный комитет РФ

Жителя Ижевска, создавшего в Даркнете группу по организации заказных убийств, отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о двойном убийстве. Соответствующее постановление вынес Басманный суд. Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Магданова", — сообщили в суде.

По данным следствия, кроме торговли оружием мужчина также занимался организацией убийств. Следователи считают, что услуги он оказывал в Даркнете анонимно, а заказы оплачивались криптовалютой.

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Ранее Следственный комитет задержал подозреваемого в организации убийств через Даркнет. Также под стражей находятся исполнители преступления и пособники, которые собирали сведения о будущих жертвах.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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