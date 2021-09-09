Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через Даркнет

Жителя Ижевска, создавшего в Даркнете группу по организации заказных убийств, отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о двойном убийстве. Соответствующее постановление вынес Басманный суд. Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Магданова", — сообщили в суде.

По данным следствия, кроме торговли оружием мужчина также занимался организацией убийств. Следователи считают, что услуги он оказывал в Даркнете анонимно, а заказы оплачивались криптовалютой.