Суд в Москве арестовал подозреваемого в организации убийств через Даркнет
По данным следствия, мужчина оказывал услуги анонимно, а заказы оплачивались криптовалютой.
Фото © Следственный комитет РФ
Жителя Ижевска, создавшего в Даркнете группу по организации заказных убийств, отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о двойном убийстве. Соответствующее постановление вынес Басманный суд. Мужчина будет находиться под стражей два месяца.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Магданова", — сообщили в суде.
По данным следствия, кроме торговли оружием мужчина также занимался организацией убийств. Следователи считают, что услуги он оказывал в Даркнете анонимно, а заказы оплачивались криптовалютой.
Ранее Следственный комитет задержал подозреваемого в организации убийств через Даркнет. Также под стражей находятся исполнители преступления и пособники, которые собирали сведения о будущих жертвах.
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