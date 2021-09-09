Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешённых для въезда государств
На данный момент в перечне насчитывается 18 стран, для которых сняты ограничения на необязательные поездки.
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Евросоюз исключил шесть стран из списка государств, с которыми рекомендуется открыть границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.
"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка", — отмечается в сообщении.
Также в связи с эпидемиологической обстановкой в государствах Евросоюз принял решение включить в названный список Уругвай. На данный момент в перечень государств, для которых сняты ограничения на необязательные поездки, входит 18 стран.
Ранее Евросоюз вычеркнул США из списка разрешённых для поездок во время пандемии стран. Также были исключены Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово. Кроме того, в перечне стран, откуда Евросоюз рекомендует позволить несущественные выезды, остаётся 18 государств.
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