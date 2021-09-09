Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешённых для въезда государств

Евросоюз исключил шесть стран из списка государств, с которыми рекомендуется открыть границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка", — отмечается в сообщении.

Также в связи с эпидемиологической обстановкой в государствах Евросоюз принял решение включить в названный список Уругвай. На данный момент в перечень государств, для которых сняты ограничения на необязательные поездки, входит 18 стран.