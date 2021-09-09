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Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешённых для въезда государств

На данный момент в перечне насчитывается 18 стран, для которых сняты ограничения на необязательные поездки.

9 сентября, 18:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз исключил шесть стран из списка государств, с которыми рекомендуется открыть границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

"Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка", отмечается в сообщении.

Также в связи с эпидемиологической обстановкой в государствах Евросоюз принял решение включить в названный список Уругвай. На данный момент в перечень государств, для которых сняты ограничения на необязательные поездки, входит 18 стран.

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Ранее Евросоюз вычеркнул США из списка разрешённых для поездок во время пандемии стран. Также были исключены Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово. Кроме того, в перечне стран, откуда Евросоюз рекомендует позволить несущественные выезды, остаётся 18 государств.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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