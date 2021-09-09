Психолог раскрыла три тревожные фразы, после которых подростки сбегают из дома

Побег подростка из дома является явным сигналом о его проблемах с домашним окружением. Об этом Лайфу рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" психолог Марина Решетникова.

"Это явление — маркер уже сложившихся напряжённых отношений между подростком и его домашним окружением. Ранее уже поступали сигналы о том, что общение с близкими требует двустороннего пересмотра. Чаще остальных причин звучат следующие: "Меня не понимают дома", "А что с ними разговаривать" и "Опять будут приставать со своими поучениями и поручениями", — рассказала Решетникова.

По словам собеседницы Лайфа, когда подростка не слышат, уход из дома для него является следующим способом привлечения внимания к своим проблемам. Кроме того, причина может крыться и в социальном статусе семьи. Будучи неблагополучной, семья не даёт ребёнку чувства физической и психологической безопасности, подчеркнула специалист.