Психолог раскрыла три тревожные фразы, после которых подростки сбегают из дома
По словам собеседницы Лайфа, когда ребёнка не слышат, он решает привлечь внимание к своим проблемам таким радикальным способом.
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Побег подростка из дома является явным сигналом о его проблемах с домашним окружением. Об этом Лайфу рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" психолог Марина Решетникова.
"Это явление — маркер уже сложившихся напряжённых отношений между подростком и его домашним окружением. Ранее уже поступали сигналы о том, что общение с близкими требует двустороннего пересмотра. Чаще остальных причин звучат следующие: "Меня не понимают дома", "А что с ними разговаривать" и "Опять будут приставать со своими поучениями и поручениями", — рассказала Решетникова.
По словам собеседницы Лайфа, когда подростка не слышат, уход из дома для него является следующим способом привлечения внимания к своим проблемам. Кроме того, причина может крыться и в социальном статусе семьи. Будучи неблагополучной, семья не даёт ребёнку чувства физической и психологической безопасности, подчеркнула специалист.
"В предподростковом и подростковом периодах может впервые себя проявлять склонность к бродяжничеству как следствие психологической травмы, психиатрического неблагополучия, в том числе и при повреждениях головного мозга органического или токсического происхождения", — добавила Решетникова.
Ранее Лайф сообщал сразу о двух случаях, произошедших практически в одно и то же время, когда дети уходили из дома, никого не ставя в известность о своём местонахождении. Первый случай произошёл в Томской области. Там больше суток искали 14-летнюю школьницу, которая не вернулась из гимназии и не отвечала на звонки. В итоге девушку нашли у подруги. Вторая история произошла в Красноярском крае, где две девочки также ушли в школу и пропали практически на три дня. Подростков видели за городом, сообщалось даже, что они пытались прятаться от полицейских. В итоге школьниц нашли в соседнем посёлке.
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