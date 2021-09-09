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На Украине предложили судиться с Россией из-за нашествия медуз

Правда, не последовало уточнения, каким образом и кто должен будет готовить иск.

9 сентября, 16:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На Азовском море украинских туристов в этом году атаковали медузы. В этом виновата Россия, и с ней надо судиться, считает глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух. Об этом пишет агентство УНИАН.

По словам Старуха, из-за действий России в водоём не поступает пресная вода и одновременно с этим возрос уровень её солёности. Также он полагает, что в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Чёрного моря. Чиновник предложил выставить России счёт за провальный курортный сезон, правда, не уточнил, как именно это нужно сделать и кто этим займётся.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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