Политолог раскрыл очевидный "секрет", как можно справиться с кризисом в Афганистане 

Вывод войск США из Афганистана, которые пробыли там 20 лет вместе со своими союзниками по НАТО, нарушили баланс сил в стране. До этого террористы понимали, стоит им активизироваться, как они получат молниеносную реакцию от американцев. Об этом Лайфу рассказал политолог Юрий Светов.

Он отметил, что с уходом США у боевиков движения "Талибан"* появилась надежда, что раз нет американцев поблизости, то можно делать то, что они хотят. Именно об этом предупредил президент России Владимир Путин, говоря о причинах нового витка кризиса в Афганистане, считает политолог. Он заявлял о том, что международному сообществу надо искать меры недопущения распространения терроризма из данной страны.

"Но что мы видим? Говорят о созыве "Большой семёрки" с приглашением туда России и Китая, а потом внутри начинаются споры: надо приглашать или не надо. В ООН вносится резолюция по Афганистану. И там тоже получается, что одни террористы со знаком минус, других можно назвать борцами за свободу и поставить знак плюса. Почему Россия не стала голосовать за эту резолюцию? Проблема в том, что разобраться с терроризмом можно только общими усилиями, объединёнными, не политизируя эту проблему", — подытожил Светов.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая. В документе также говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи. А представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по резолюции относительно ситуации в Афганистане. Отмечается, что документ был принят лишь тринадцатью голосами.