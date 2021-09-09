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Twitter разблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова

Коллеги кандидата в Госдуму назвали инцидент попыткой вмешательства в выборы.

9 сентября, 15:54

Скриншот из видео © YouTube / "60 минут"

Twitter разблокировал аккаунт ведущего программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова. Об этом он сам сообщил в своём телеграм-канале, поблагодарив всех за поддержку.

"Политактив "Твиттера" испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", — написал он.

В администрации соцсети так и не озвучили причины блокировки, но коллеги и знакомые Попова уже заявили, что это было не что иное, как попытка вмешательства в российские выборы.

Twitter заблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова

Twitter заблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировкой аккаунта Попова администрация Twitter "приравняла" его статус к статусу экс-президента США Дональда Трампа, чьи соцсети ранее также были заблокированы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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