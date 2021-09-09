Twitter разблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова

Twitter разблокировал аккаунт ведущего программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова. Об этом он сам сообщил в своём телеграм-канале, поблагодарив всех за поддержку.

"Политактив "Твиттера" испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", — написал он.

В администрации соцсети так и не озвучили причины блокировки, но коллеги и знакомые Попова уже заявили, что это было не что иное, как попытка вмешательства в российские выборы.