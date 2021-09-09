Twitter разблокировал аккаунт телеведущего Евгения Попова
Коллеги кандидата в Госдуму назвали инцидент попыткой вмешательства в выборы.
Скриншот из видео © YouTube / "60 минут"
Twitter разблокировал аккаунт ведущего программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова. Об этом он сам сообщил в своём телеграм-канале, поблагодарив всех за поддержку.
"Политактив "Твиттера" испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", — написал он.
В администрации соцсети так и не озвучили причины блокировки, но коллеги и знакомые Попова уже заявили, что это было не что иное, как попытка вмешательства в российские выборы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировкой аккаунта Попова администрация Twitter "приравняла" его статус к статусу экс-президента США Дональда Трампа, чьи соцсети ранее также были заблокированы.
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