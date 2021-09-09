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Космонавт-испытатель рассказал об уникальной особенности советского "Бурана"

Также специалист рассказал, как был повреждён корабль, лишь раз побывавший в космосе.

9 сентября, 16:07

Фото © ТАСС / Пушкарёв Альберт

Советский космический корабль "Буран" имел уникальную особенность — он мог менять место приземления, рассказал космонавт-испытатель самолёта-аналога "Бурана" Алексей Бородай.

"Допустим, запланировали посадку на каком-то аэродроме, а потом в процессе выдачи тормозного ресурса, который выдаёт сам летчик "Бурана", вдруг ситуация сменилась. Надо менять по каким-либо причинам место посадки. Пожалуйста, это он в состоянии сделать. И в определённых пределах может изменить место посадки на аэродроме", — объяснил испытатель в ходе беседы с телеканалом "Звезда".

"Буран" побывал в космосе лишь один раз, в 2002 году на космодроме Байконур на корабль обрушился ангар и раздавил его, вспомнил Бородай. Эти космические ракетопланы производили в СССР в восьмидесятых годах. В настоящее время три экземпляра находятся в России, столько же базируется на космодроме Байконур в Казахстане, один экспонируется в немецком музее.

Рогозин ответил казахскому бизнесмену, отказавшемуся отдавать России "Буран"

Рогозин ответил казахскому бизнесмену, отказавшемуся отдавать России "Буран"

Ранее, в мае, на Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Позднее "Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей. Однако владеющий космическим кораблём казахский бизнесмен отказался передавать его России. Гендиректор АО "РКК "Байконур" Даурен Муса заявил, что космический челнок у него никто не покупал.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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