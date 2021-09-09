Космонавт-испытатель рассказал об уникальной особенности советского "Бурана"

"Допустим, запланировали посадку на каком-то аэродроме, а потом в процессе выдачи тормозного ресурса, который выдаёт сам летчик "Бурана", вдруг ситуация сменилась. Надо менять по каким-либо причинам место посадки. Пожалуйста, это он в состоянии сделать. И в определённых пределах может изменить место посадки на аэродроме", — объяснил испытатель в ходе беседы с телеканалом "Звезда" .

"Буран" побывал в космосе лишь один раз, в 2002 году на космодроме Байконур на корабль обрушился ангар и раздавил его, вспомнил Бородай. Эти космические ракетопланы производили в СССР в восьмидесятых годах. В настоящее время три экземпляра находятся в России, столько же базируется на космодроме Байконур в Казахстане, один экспонируется в немецком музее.