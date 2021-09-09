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Политолог объяснил, в чём проявляется шизофрения Киева по "мёртвым" Минским соглашениям

Собеседник Лайфа уверен, что Незалежной было бы честнее денонсировать данные договорённости, но за это последует ответственность, нежелательная для неё.

9 сентября, 16:24
<p>Фото © Getty Images / STR / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько согласился с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о внешнеполитической шизофрении Украины. По словам политолога, проявляется она в одновременном признании Минских соглашений "мёртвыми" и призывах к немедленной встрече в "нормандском формате".

"Никакой чёткой повестки и никаких чётких условий по достижению компромисса украинская сторона в лице [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы не предлагает. А зачем тогда встречаться? Только ради того, чтобы продемонстрировать, что Украина может встречаться?" — недоумевает собеседник Лайфа.

Украина, по мнению Безпалько, "цинично смотрит" на Минские соглашения, видя в них способ наращивания многовекторного давления на Россию. Поэтому Москва не стремится участвовать во всём этом, а украинские элиты в принципе не хотят выполнять Минские договорённости. По мнению политолога, Киеву честнее было бы денонсировать соглашения, но это им невыгодно из-за ответственности за такой шаг.

"Лавров в этом полностью прав. Нет повестки. Мы же видим, что Украина ведёт себя агрессивно по отношению к населению Донбасса во всех отношениях. Зеленский недавно назвал жителей Донбасса своими детьми, а обстрелы происходят каждый день. Шизофрения в данном случае — это раздвоенность позиции, потому что для них это труп, который позволяет экономически давить на Россию. Они много раз говорили, что не собираются соглашения исполнять, тогда зачем их обсуждать?" — подытожил Безпалько.

Украина заявила о готовности к встрече глав МИД "Нормандской четвёрки"

Украина заявила о готовности к встрече глав МИД "Нормандской четвёрки"

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о внешнеполитической шизофрении Украины: там принимаются законы, которые "ставят крест" на Минских договорённостях, а одновременно с этим звучат призывы созвать встречу в "нормандском формате".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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