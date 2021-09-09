ОНФ попросил Минздрав запретить врачам назначать пациентам БАДы

С предложением запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы) выступил Общероссийский народный фронт, обратившись к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Подробнее об инициативе руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Наша задача не наказать врачей, а сделать выбор потребителя осознанным. В отличие от лекарств, в вопросах БАДов пациент имеет право решать, покупать ему их или нет. Сегодня нет доказанной клинической практики об их действиях, нет серьёзных исследований", — объяснил Алексеев суть инициативы.

Он раскрыл, что ОНФ получил сигналы от активистов и простых граждан о неоднократных попаданиях БАДов в медицинские документы, в том числе в рецепты и выписки. В настоящее время есть ограничение на выписку таких добавок, но наказание — дисциплинарная ответственность. А в случае приказа Минздрава нарушители столкнуться с более серьёзными последствиями.

"В результате мы выдвинули несколько предложений, одно из которых — запрет на выписку на рецептурных бланках БАДов", — отметил Алексеев, сказав, что министру направлено предложение о том, чтобы на упаковке писать "БАД, не является лекарственным средством" прямо под названием продукта.