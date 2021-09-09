"Солнце не гаснет": Во Франции проводили в последний путь актёра Жан-Поля Бельмондо
Гроб пронесли по площади под музыкальную композицию Chi Mai ("Кто бы ни...") из фильма "Профессионал", где артист сыграл главную роль.
Во Франции прошла национальная церемония прощания с актёром Жан-Полем Бельмондо. Почтить память пришли президент Эмманюэль Макрон, члены правительства, коллеги, политики, общественные деятели и другие почитатели таланта артиста. Также на церемонии присутствовали шесть внуков Бельмондо.
Le cercueil de Jean-Paul Belmondo sort sous les applaudissements et au son de "Chi Mai" du film "Le Professionnel" pic.twitter.com/e0zytfEZtz— BFMTV (@BFMTV) September 9, 2021
"Спасибо, что подарил нам столько радости. Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим", — сказал 27-летний актёр Виктор Бельмондо, выступив от имени семьи.
Гроб Бельмондо пронесли по площади под музыкальную композицию Chi Mai ("Кто бы ни...") из фильма "Профессионал", где актёр сыграл главную роль. На церемонию прощания пришли десятки, если не сотни людей. Когда заиграла знакомая мелодия, мужчины и женщины не смогли сдержать слёз.
Напомним, актёр Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. По словам его адвоката, он "тихо скончался" в своём доме — как того и хотел. Коллега Бельмондо Ален Делон признался, что опустошён из-за смерти артиста. Их, вопреки мнению о соперничестве, связывала большая дружба, которой много десятков лет.
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