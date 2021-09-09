Курский школьник рассказал о нападении директора, порвавшего ему ухо из-за серьги
Мать мальчика, в свою очередь, заявила, что педагог позволял себе ругаться матом на её сына.
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Восьмиклассник из Курской области рассказал Лайфу подробности инцидента с директором школы, который напал на него и порвал ухо за отказ снять серьгу.
"Он кричал, чтобы я снял серёжку. На что я ответил: "Нет". После этого он дёрнул за серёжку, пошла кровь. Я снял [серьгу], положил ему на руку и вышел", — рассказал юноша.
Как призналась мать мальчика, директор школы позволял себе использовать нецензурную брань в отношении её сына. Женщина написала в полицию заявление с просьбой привлечь обидчика сына к ответственности и с требованием снять его с должности и не допускать к детям. А одноклассница подростка рассказала, что директор ненавидел восьмиклассника и мог вызвать его на ковёр без повода. И даже дать подзатыльник. Сам же педагог комментариев давать не пожелал, он убежал от оператора и скрылся от камер в своём кабинете.
На сайте школы не указано, что у директора есть педагогическое образование. Он культпросветработник и управленец. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.
Ранее Лайф сообщал, что директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу. До этого педагог просил маму подростка повлиять на внешний вид ребёнка, но аксессуар раздора остался на месте.
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