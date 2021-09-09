Курский школьник рассказал о нападении директора, порвавшего ему ухо из-за серьги

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Восьмиклассник из Курской области рассказал Лайфу подробности инцидента с директором школы, который напал на него и порвал ухо за отказ снять серьгу.

"Он кричал, чтобы я снял серёжку. На что я ответил: "Нет". После этого он дёрнул за серёжку, пошла кровь. Я снял [серьгу], положил ему на руку и вышел", — рассказал юноша.

Как призналась мать мальчика, директор школы позволял себе использовать нецензурную брань в отношении её сына. Женщина написала в полицию заявление с просьбой привлечь обидчика сына к ответственности и с требованием снять его с должности и не допускать к детям. А одноклассница подростка рассказала, что директор ненавидел восьмиклассника и мог вызвать его на ковёр без повода. И даже дать подзатыльник. Сам же педагог комментариев давать не пожелал, он убежал от оператора и скрылся от камер в своём кабинете.

На сайте школы не указано, что у директора есть педагогическое образование. Он культпросветработник и управленец. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.