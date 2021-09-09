Отчаявшийся афганец решил продать четырёхлетнюю дочь, чтобы спасти семью от голода

Для многих жителей Афганистана последний месяц в корне перевернул жизнь. После прихода "Талибана"* к власти люди потеряли работу, жильё, а кто-то — близких. Для того чтобы выжить, афганцы идут на многое, и порой эти поступки шокируют.

Так, мужчина по имени Мир Назир был вынужден выставить на продажу собственную дочь для того, чтобы спасти от голода семью из семи человек. Как сообщает газета Times, бездетный владелец местного магазина предложил за четырёхлетнюю девочку 20 тысяч афгани (примерно $236). Сумма оказалась чересчур маленькой, тогда Назир попросил 50 тысяч афгани (около $590).

"Это не вопрос выбора. Всё дело в отчаянии", — рассказал он.

В прошлом мужчина работал полицейским в городе Газни. Когда талибы начали захват территорий Афганистана, Назир вместе с семьёй, бросив всё, бежал в Кабул. Мужчина надеется, что если сделка состоится, то её жизнь сложится лучше, чем у него самого.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из исламской республики. В столице Афганистана началась паника, люди любой ценой пытались бежать из страны. Некоторые из таких попыток закончились трагедией. Теперь всё мировое сообщество следит за тем, как развиваются события в государстве, где власть захватили боевики. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.