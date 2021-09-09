Без прав за рулём, но всё законно: Лайф узнал, почему сотрудники ГИБДД отпустили блогера Гусейна Гасанова после проверки

В июле Instagram-знаменитость отказалась проходить медицинское освидетельствование и в результате лишилась прав на 1,5 года. Однако она продолжает ездить за рулём, и тому есть объяснение.