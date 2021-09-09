Без прав за рулём, но всё законно: Лайф узнал, почему сотрудники ГИБДД отпустили блогера Гусейна Гасанова после проверки
В июле Instagram-знаменитость отказалась проходить медицинское освидетельствование и в результате лишилась прав на 1,5 года. Однако она продолжает ездить за рулём, и тому есть объяснение.
Лайф узнал, почему блогера Гасанова отпустили, поймав за рулём Rolls-Royce. Видео © LIFE
Сотрудникам ДПС, которые в четверг остановили автомобиль лишённого прав блогера Гусейна Гасанова на Зубовском бульваре Москвы, пришлось отпустить интернет-знаменитость, потому что у того была на руках апелляционная жалоба в суд. Об этом сообщают источники Лайфа. Наличие такого документа означает, что суды ещё идут, решение не вступило в законную силу, поэтому сотрудникам ГИБДД ничего не оставалось, кроме как отпустить Гасанова.
Автоюрист Алексей Чугаев в беседе с Лайфом подтвердил, что всё законно: пока постановление суда о лишении прав не вступило в законную силу, блогер может садиться за руль.
"Правда, возможность продлить удовольствие кататься за рулём транспортного средства распространяется только на первую и вторую инстанцию. Первая инстанция — это судебный участок, вторая — это районный суд, если дело идёт в Москве. А после если идёт обжалование в кассационную инстанцию и Верховный суд, то там не предусмотрена возможность продления права управления транспортным средством", — объясняет эксперт.
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Напомним, Гасанов лишился прав на 1,5 года по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Lamborghini Urus блогера остановили 7 июля. Гасанову тогда предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, так как инспекторы заподозрили, что мужчина пьян, но он отказался.
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