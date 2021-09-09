Эксперт: Около 30% ресторанов в России закрылись с начала пандемии
Однако рынку, судя по всему, пустовать не придётся: освободившуюся нишу займут новые заведения.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России за время коронавирусных ограничений закрылось около 30% всех ресторанов, но в будущем ожидается открытие большого количества новых заведений. Такой статистикой в беседе с ТАСС поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.
"Экономика ресторанов до пандемии была сомнительной. Рестораторы позволяли себе работать в ноль, потому что, как правило, не на последние деньги их открывали. Пришла пандемия — объёмы значительно упали, пришлось проводить оптимизацию. Даже после снятия ограничений люди не стали чаще ходить в рестораны. Поэтому, на мой взгляд, 25–30% ресторанов закрылись", — объяснил Прасов в кулуарах Пермского отельного форума.
Оставшиеся рестораторы планируют продолжать развитие своего бизнеса в сложившихся условиях. Однако всё будет зависеть от обстановки и темпов вакцинации населения, полагает эксперт.
Ранее Лайф сообщал, что правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Эта мера избавит бизнес от лишней нагрузки, позволив компаниям не отвлекаться на лишние проверки и быстрее восстановиться.
Комментариев: 0