Эксперт: Около 30% ресторанов в России закрылись с начала пандемии

В России за время коронавирусных ограничений закрылось около 30% всех ресторанов, но в будущем ожидается открытие большого количества новых заведений. Такой статистикой в беседе с ТАСС поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

"Экономика ресторанов до пандемии была сомнительной. Рестораторы позволяли себе работать в ноль, потому что, как правило, не на последние деньги их открывали. Пришла пандемия — объёмы значительно упали, пришлось проводить оптимизацию. Даже после снятия ограничений люди не стали чаще ходить в рестораны. Поэтому, на мой взгляд, 25–30% ресторанов закрылись", — объяснил Прасов в кулуарах Пермского отельного форума.

Оставшиеся рестораторы планируют продолжать развитие своего бизнеса в сложившихся условиях. Однако всё будет зависеть от обстановки и темпов вакцинации населения, полагает эксперт.