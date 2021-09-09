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Эксперт: Около 30% ресторанов в России закрылись с начала пандемии

Однако рынку, судя по всему, пустовать не придётся: освободившуюся нишу займут новые заведения.

9 сентября, 16:37

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В России за время коронавирусных ограничений закрылось около 30% всех ресторанов, но в будущем ожидается открытие большого количества новых заведений. Такой статистикой в беседе с ТАСС поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

"Экономика ресторанов до пандемии была сомнительной. Рестораторы позволяли себе работать в ноль, потому что, как правило, не на последние деньги их открывали. Пришла пандемия — объёмы значительно упали, пришлось проводить оптимизацию. Даже после снятия ограничений люди не стали чаще ходить в рестораны. Поэтому, на мой взгляд, 25–30% ресторанов закрылись", — объяснил Прасов в кулуарах Пермского отельного форума.

Оставшиеся рестораторы планируют продолжать развитие своего бизнеса в сложившихся условиях. Однако всё будет зависеть от обстановки и темпов вакцинации населения, полагает эксперт.

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Ранее Лайф сообщал, что правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Эта мера избавит бизнес от лишней нагрузки, позволив компаниям не отвлекаться на лишние проверки и быстрее восстановиться.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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