Угроза для "Матча": РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы чемпионата страны отказались от предложения главного спортивного канала.
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Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
В публикации указывается, что после доклада рабочей группы участники заседания АФК РПЛ рассмотрели предложение телеканала "Матч ТВ", который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23–2025/26.
"Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ отказались от предложения действующего вещателя — "Матч ТВ" — и выступили за проведение тендера.
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