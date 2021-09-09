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Угроза для "Матча": РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы чемпионата страны отказались от предложения главного спортивного канала.

9 сентября, 16:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В публикации указывается, что после доклада рабочей группы участники заседания АФК РПЛ рассмотрели предложение телеканала "Матч ТВ", который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23–2025/26.

"Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября", — отмечается в сообщении.

СМИ: Клубы РПЛ отказались от предложения "Матч ТВ" по приобретению медиаправ

СМИ: Клубы РПЛ отказались от предложения "Матч ТВ" по приобретению медиаправ

Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ отказались от предложения действующего вещателя — "Матч ТВ" — и выступили за проведение тендера.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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