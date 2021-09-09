Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В публикации указывается, что после доклада рабочей группы участники заседания АФК РПЛ рассмотрели предложение телеканала "Матч ТВ", который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23–2025/26.

"Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября", — отмечается в сообщении.