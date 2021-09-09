Толстой раскритиковал работу российских органов опеки
Вице-спикер Госдумы предлагает полностью распустить эту структуру, а вместо неё создать новый институт для защиты семей.
Фото © VK / Пётр Толстой
Существующие в России органы опеки не могут защитить интересы семьи и детей. Так считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, эту систему уже невозможно реформировать: проще всех распустить и создать всё заново, чем может заняться уже новый состав Государственной думы.
"Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки, и я уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается в дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчётах", — заявил Толстой на встрече с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно. Он также призвал продумать и дополнительные меры поддержки этой категории граждан именно в ДФО.
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