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Опубликовано 9 сентября 2021, 20:06

Толстой раскритиковал работу российских органов опеки

Вице-спикер Госдумы предлагает полностью распустить эту структуру, а вместо неё создать новый институт для защиты семей.

Существующие в России органы опеки не могут защитить интересы семьи и детей. Так считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его словам, эту систему уже невозможно реформировать: проще всех распустить и создать всё заново, чем может заняться уже новый состав Государственной думы.

"Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки, и я уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается в дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчётах", — заявил Толстой на встрече с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно. Он также призвал продумать и дополнительные меры поддержки этой категории граждан именно в ДФО.

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Фото © VK / Пётр Толстой

Дарья Дьячкова
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