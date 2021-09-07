Директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу

Восьмиклассник из Курской области обратился в полицию после того, как директор школы порвал ему ухо за отказ снять серьгу. Об этом пострадавший рассказал изданию "Подъём".

Инцидент произошёл в Ивановской школе в Рыльском районе. По словам мальчика, сначала от директора поступали просто угрозы, а позднее мужчина обратился к маме подростка и попросил её повлиять на внешний вид мальчика. В противном случае, заверил педагог, он сам лично примет жёсткие меры.

В итоге школьник не стал снимать аксессуар. В один из дней разгневанный директор вызвал мальчика в свой кабинет и резко дёрнул его за ухо. При этом он оскорбил юношу нецензурным словом.

"У меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему [серёжку] и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка", — пожаловался подросток.

По факту инцидента Прокуратура Курской области организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", — отметили в ведомстве.