Директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу
До этого педагог просил маму подростка повлиять на внешний вид ребёнка, но аксессуар раздора остался на месте. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
Фото © VK / "Типичный Рыльск"
Восьмиклассник из Курской области обратился в полицию после того, как директор школы порвал ему ухо за отказ снять серьгу. Об этом пострадавший рассказал изданию "Подъём".
Инцидент произошёл в Ивановской школе в Рыльском районе. По словам мальчика, сначала от директора поступали просто угрозы, а позднее мужчина обратился к маме подростка и попросил её повлиять на внешний вид мальчика. В противном случае, заверил педагог, он сам лично примет жёсткие меры.
В итоге школьник не стал снимать аксессуар. В один из дней разгневанный директор вызвал мальчика в свой кабинет и резко дёрнул его за ухо. При этом он оскорбил юношу нецензурным словом.
"У меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему [серёжку] и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка", — пожаловался подросток.
По факту инцидента Прокуратура Курской области организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", — отметили в ведомстве.
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