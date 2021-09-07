В Польше рассказали о "болезненных пощёчинах" американцев Зеленскому

Последние события в отношениях Киева и Вашингтона можно считать "пощёчиной" от Америки в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia.

Отмечается, что одна из самых "болезненных" ситуаций, произошедших за последнее время, — двойной перенос даты встречи лидера Украины с президентом США Джо Байденом. Под "пощёчиной" авторы статьи подразумевают и выбор кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа". Несмотря на то что американцы считают главу Минтранса "восходящей звездой демократов", на Украине решение отправить именно его сочли демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.

Последней, но не менее важной каплей стал "Северный поток – 2". Журналисты уверяют, что изменение позиции Белого дома относительно российского газопровода потрясло президента Украины.