В Польше рассказали о "болезненных пощёчинах" американцев Зеленскому
Пару дней назад итоги провальной встречи своего преемника с лидером Штатов Джо Байденом подвёл экс-президент Украины Пётр Порошенко. "Мы ничего не получили", — констатировал политик.
Фото © Офис Президента Украины
Последние события в отношениях Киева и Вашингтона можно считать "пощёчиной" от Америки в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет польский политический журнал Nowa Europa Wschodnia.
Отмечается, что одна из самых "болезненных" ситуаций, произошедших за последнее время, — двойной перенос даты встречи лидера Украины с президентом США Джо Байденом. Под "пощёчиной" авторы статьи подразумевают и выбор кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджича в качестве представителя Вашингтона на саммите "Крымская платформа". Несмотря на то что американцы считают главу Минтранса "восходящей звездой демократов", на Украине решение отправить именно его сочли демонстрацией "открытого и публичного" пренебрежения.
Последней, но не менее важной каплей стал "Северный поток – 2". Журналисты уверяют, что изменение позиции Белого дома относительно российского газопровода потрясло президента Украины.
Ранее американские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал от лидера США Джо Байдена почти с пустыми руками. Президент привёз в свою страну лишь обещание Вашингтона выделить Киеву дополнительную финансовую помощь.
Напомним, Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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