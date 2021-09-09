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Зал слушал стоя: Солист "Любэ" посвятил песню погибшему главе МЧС России Зиничеву

Расторгуев исполнил в память о министре композицию "Всё зависит от Бога и немного от нас".

9 сентября, 17:19

Видео © Telegram / Белгород № 1

Публика в "Белгород-арене" стоя слушала песню группы "Любэ", которую Николай Расторгуев посвятил погибшему во время учений главе МЧС России Евгению Зиничеву. Как пишет телеграм-канал "Белгород № 1" происходило это на концерте во время неофициальной части презентации основы стратегии региона.

Расторгуев исполнил в память о министре композицию "Всё зависит от Бога и немного от нас". После неё не последовало аплодисментов или оваций, зрители ещё продолжили стоять, а потом уже снова опустились в свои кресла.

Путин наградил солиста "Любэ" орденом Александра Невского

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Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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