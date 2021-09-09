Публика в "Белгород-арене" стоя слушала песню группы "Любэ", которую Николай Расторгуев посвятил погибшему во время учений главе МЧС России Евгению Зиничеву. Как пишет телеграм-канал "Белгород № 1" происходило это на концерте во время неофициальной части презентации основы стратегии региона.

Расторгуев исполнил в память о министре композицию "Всё зависит от Бога и немного от нас". После неё не последовало аплодисментов или оваций, зрители ещё продолжили стоять, а потом уже снова опустились в свои кресла.