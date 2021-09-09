В Москве к середине следующей недели на горожан обрушится полярный холод, а классическое солнечное бабье лето наступит только в последней декаде сентября. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине недели произойдёт обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс пяти – плюс десяти, днём до плюс девяти – плюс четырнадцати", — отметил синоптик.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Лайф объяснила, что на следующей неделе жители столицы окажутся в тыловой части циклона, как бы в ложбине. В связи с этим воздушные холодные массы переместятся, и к четвергу температура воздуха упадёт на пять градусов. Однако, когда в тылу этого циклона сформируется холодный антициклон, ночи будут ясные, но и не исключено, что температура будет ниже плюс пяти.

"Бабье лето будет у нас коротким в ближайшие выходные, и оно придёт в сроки более ранние, чем обычно. Но погода переменчива, и терять надежды, что сентябрь подарит нам хорошую погоду, не стоит. И даже в те дни, когда ночи будут холодными, за счёт обилия солнца в дневное время, это может восприниматься как некое бабье лето", — обнадёжила москвичей метеоролог.