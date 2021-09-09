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Нордический ветер и ливни: Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о скором "обвале полярного холода"

Показания термометров ночью будут опускаться до плюс 5 – плюс 10, днём ожидается до плюс 9 – плюс 14.

9 сентября, 17:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве к середине следующей недели на горожан обрушится полярный холод, а классическое солнечное бабье лето наступит только в последней декаде сентября. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине недели произойдёт обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс пяти – плюс десяти, днём до плюс девяти – плюс четырнадцати", — отметил синоптик.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Лайф объяснила, что на следующей неделе жители столицы окажутся в тыловой части циклона, как бы в ложбине. В связи с этим воздушные холодные массы переместятся, и к четвергу температура воздуха упадёт на пять градусов. Однако, когда в тылу этого циклона сформируется холодный антициклон, ночи будут ясные, но и не исключено, что температура будет ниже плюс пяти.

"Бабье лето будет у нас коротким в ближайшие выходные, и оно придёт в сроки более ранние, чем обычно. Но погода переменчива, и терять надежды, что сентябрь подарит нам хорошую погоду, не стоит. И даже в те дни, когда ночи будут холодными, за счёт обилия солнца в дневное время, это может восприниматься как некое бабье лето", обнадёжила москвичей метеоролог.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам неклассическое бабье лето. Метеоролог отметил, что ливневых или нудных осенних осадков не будет, хотя иногда может моросить.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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