Директор школы заставляла секретаршу фотографировать её полуголой, чтобы скрыть свою интимную тайну
Когда мама шести детей Жизель Васкес устраивалась на работу в одну из школ Нью-Йорка, США, она и подумать не могла, что её ждёт. Женщина заняла должность секретарши директора — Эвелины Медины. Но в дополнение к основным обязанностям вскоре стала выполнять довольно странные поручения.
Фото © Twitter / DiarioPanama
Директор начала просить Жизель, чтобы та фотографировала её в непристойном виде. Секретарша должна была посылать эти интимные кадры любовнику своей замужней начальницы. Медина, которая совершала адюльтер, хотела, чтобы её супруг ни о чём не догадывался, поэтому придумала такую схему.
Она протягивает мне телефон и говорит: "Закрой дверь". Когда я оглянулась, её штаны уже были спущены. Я была потрясена и не знала, что и думать. Просто остолбенела. Я беспокоилась, что, если просто выйду из её кабинета, там может быть ученик, сотрудник или кто-нибудь ещё
Эвелина Медина. Фото © Twitter / Spacereportern1
Также директор просила секретаршу сохранять на свой телефон фото, которые присылал её тайный возлюбленный. На одном из кадров мужчина предстал обнажённым и возбуждённым. При этом Медина не только активно делилась подробностями своей половой жизни, но и наглядно их демонстрировала. Однажды она с силой схватила подчинённую за шею, показывая, что хочет сделать со своим любовником, пишет New York Post.
Медина неоднократно комментировала размер пениса своего возлюбленного, отмечая, что он сильнее удовлетворял её, несмотря на то что был меньше, чем пенис её мужа
Справа — Жизель Васкес. Фото © Twitter / DiarioPanama
Подобные издевательства секретарша терпела два года, так как боялась потерять работу. А когда подала заявление на перевод в другую школу, Медина начала ей мстить. Кроме того, якобы заместители директора тоже вели себя неподобающе и домогались Жизель. После матери-одиночке даже пришлось посещать психиатра. В итоге женщина подала в суд и требует компенсацию за пережитое.
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