Директор школы заставляла секретаршу фотографировать её полуголой, чтобы скрыть свою интимную тайну

Директор начала просить Жизель, чтобы та фотографировала её в непристойном виде. Секретарша должна была посылать эти интимные кадры любовнику своей замужней начальницы. Медина, которая совершала адюльтер, хотела, чтобы её супруг ни о чём не догадывался, поэтому придумала такую схему.

Она протягивает мне телефон и говорит: "Закрой дверь". Когда я оглянулась, её штаны уже были спущены. Я была потрясена и не знала, что и думать. Просто остолбенела. Я беспокоилась, что, если просто выйду из её кабинета, там может быть ученик, сотрудник или кто-нибудь ещё Жизель Васкес

Эвелина Медина. Фото © Twitter / Spacereportern1

Также директор просила секретаршу сохранять на свой телефон фото, которые присылал её тайный возлюбленный. На одном из кадров мужчина предстал обнажённым и возбуждённым. При этом Медина не только активно делилась подробностями своей половой жизни, но и наглядно их демонстрировала. Однажды она с силой схватила подчинённую за шею, показывая, что хочет сделать со своим любовником, пишет New York Post.

Медина неоднократно комментировала размер пениса своего возлюбленного, отмечая, что он сильнее удовлетворял её, несмотря на то что был меньше, чем пенис её мужа Жизель Васкес

Справа — Жизель Васкес. Фото © Twitter / DiarioPanama