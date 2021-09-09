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В Петербурге в подвале нашли тело девушки, пропавшей год назад

Оно было закопано в землю и забросано строительным мусором, а обнаружили его сотрудники ЖКС.

9 сентября, 18:01
<p>Фото © СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области</p>

Фото © СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следователи СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела неизвестной женщины. Нашли её в подвале одного из домов по Лиговскому проспекту.

Для установления личности жертвы, а также причины и даты её смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным издания "Фонтанка", это, предположительно, 26-летняя девушка, пропавшая в начале августа 2020 года. Она была закопана в груде земли и строительного мусора, и нашли её во время разбора подвала сотрудники ЖКС.

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Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске в Кемеровской области пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Правоохранители поймали подозреваемого на улице. Сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.

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"Холодный робот": Физиономист разглядел раздвоение личности на лице убийцы школьниц в Кузбассе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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