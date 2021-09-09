СК задержал подозреваемого в организации убийств через Даркнет

Следователи задержали 38-летнего жителя Ижевска, который создал группу в Даркнете и через неё организовывал заказные убийства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", — говорится в сообщении Петренко.

По месту жительства мужчины были проведены обыски. Также следователи обнаружили его конспиративную квартиру. В результате обысков были изъяты: более двадцати мобильных телефонов, компьютеры и другие устройства, отвечающие за работу сервиса, более тысячи сим-карт, более 500 банковских карт, а также крупная сумма денег.

Следователи вышли на мужчину во время расследования уголовного дела об убийстве супружеской пары в 2020 году, которые проживали во Владимирской области, а также приготовлении к убийству в Санкт-Петербурге. Ранее правоохранители задержали исполнителей преступления и пособников, которые искали персональные данные будущих жертв и собирали информацию об их местонахождении. Сейчас они находятся под стражей, им предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".