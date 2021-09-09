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На Урале суд вынес приговор мужчине, который задушил жену-блогершу и закопал в лесу

При этом на протяжении пяти дней он раздумывал над тем, как избавиться от улик, всё это время тело он хранил в их общем доме.

9 сентября, 07:45

Муж убитой на Урале блогерши приговорён к 8 годам колонии. Видео © Ural Mash

Сысертский районный суд Свердловской области признал виновным в убийстве бьюти-блогерши Кристины Журавлёвой её мужа Дмитрия Журавлёва. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

"Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении управления.

Было установлено, что мужчина задушил свою супругу в их частном доме, хранил её тело пять дней и отвёз в лес, воспользовавшись каршерингом. Кристину всё это время искала её мать, обзвонившись зятю и подав заявление в полицию на розыск.

Тихая, но доброжелательная: соседи рассказали о блогерше, которую нашли мёртвой в уральском лесу

Тихая, но доброжелательная: соседи рассказали о блогерше, которую нашли мёртвой в уральском лесу

Ранее Лайф рассказывал, что тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой было найдено в лесополосе в Свердловской области. По словам подписчиков, в последний раз девушка выходила на связь 5 апреля. Позже суд арестовал мужа блогерши, который сознался в преступлении.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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