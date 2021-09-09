Экипаж "Союза" с Пересильд и Шипенко успешно сдал итоговые экзамены
Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС.
Фото © Instagram / Юлия Пересильд
Экипаж корабля "Союз МС-19", в который входит съёмочная группа фильма "Вызов", успешно выполнил экзаменационные тренировки, сообщили в "Роскосмосе". Итоги подготовки экипажей в ЦПК имени Ю.А. Гагарина будут подведены 16 сентября на заседании межведомственной комиссии.
"Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на МКС. Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полёта Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублёры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алёна Мордовина справились со всеми заданиями на тренажёрах ТПК "Союз" и российского сегмента МКС", — сообщили в ЦПК.
Ранее Лайф сообщал, что актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко сдают экзамены к полёту в космос. Запуск корабля "Союз МС-19" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" состоится 5 октября с космодрома Байконур.
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