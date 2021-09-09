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Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными

По словам российского лидера, в ходе встречи были согласованы все 28 программ интеграции.

9 сентября, 18:33
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин заявил о конструктивном характере переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам общения тет-а-тет главы государств вышли на пресс-конференцию.

"Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", — сказал Путин.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул предельную честность и конструктивность прошедших переговоров. Стороны согласовали все 28 программ интеграции и достигли договорённости по вопросам ценообразования на российские энерготовары.

Итоги встречи Лукашенко и Путина: Москва меняет правила игры, Батька отказывается от своих трюков

Итоги встречи Лукашенко и Путина: Москва меняет правила игры, Батька отказывается от своих трюков

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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