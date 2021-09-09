Итоги встречи Лукашенко и Путина: Москва меняет правила игры, Батька отказывается от своих трюков Политолог Айк Халатян — о новом подходе России к белорусскому кейсу и обмене своих вложений на настоящую интеграцию, а также почему не помогли Лукашенко прошлогодние "вагнеровцы". 9 сентября, 15:56 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sergey Guneev / Host Photo Agency / Ria Novosti

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали сегодня дорожные карты по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Этому предшествовало накануне размещение российских истребителей Су-30СМ на аэродроме Барановичи в Брестской области.

Следует отметить, что Минск несколько лет под разными предлогами противился как углублению интеграции в соответствии с договором о создании Союзного государства, так и размещению на своей территории российской авиабазы. Считая, что это будет посягательством на суверенитет страны, а также вызовет проблемы в отношениях с Западом. И хоть российские истребители размещены в Барановичах с целью создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России, однако Москва фактически смогла уломать Лукашенко, ранее предлагавшего защищать западные границы ОДКБ собственными силами.

Вообще, политика России в отношении Белоруссии за последние годы является самым наглядным свидетельством новой стратегии Москвы на постсоветском пространстве. Более жёсткой и прагматичной. Где экономическая и политическая помощь оказывается лишь в обмен на конкретные шаги, в обмен на более глубокую интеграцию с Россией. Причиной этому является как ограниченность ресурсов самой России, нежелание российских властей тратить их впустую, без каких-либо конкретных результатов, так и всё более усиливающаяся конфронтация с Западом. Которая вынуждает Москву более жёстко ставить вопрос лояльности перед своими союзниками, особенно теми, кто практически полностью зависит от экономической поддержки Москвы.

При этой сам Лукашенко поначалу не понял, что правила игры изменились. И что больше не будет экономической помощи со стороны Москвы без конкретных шагов со стороны Минска в сторону углубления интеграции в рамках Союзного государства. И, как резонно замечали некоторые российские эксперты на требование белорусских властей ввести для Белоруссии такие же цены на газ, как для соседней Смоленской области РФ, для внутрироссийских цен на газ надо быть субъектом РФ. Батька думал, что его заигрывания с Западом, как всегда, вынудят Москву пойти на уступки, и в обмен на новые кредиты и скидки на нефть и газ он якобы откажется от сближения с Западом. Однако в последние годы этот трюк перестал работать, и в Москве спокойно начали реагировать на все намёки о возможном дрейфе на Запад. Понимая, что это просто блеф и курс на Запад будет фактически самоубийством режима Лукашенко. Свидетельством верности такого подхода Москвы стали прошлогодние события, когда, несмотря на заигрывания с США и ЕС, резкую антироссийскую риторику вплоть до обвинения Москвы в подготовке переворота в Белоруссии во время дела с задержанными "вагнеровцами", после президентских выборов Лукашенко рванулся именно в Москву за поддержкой и спасением своей власти.

Лукашенко так и не усвоил урок Януковича (и многих других), что игры с Западом за спиной России опасны. И не только для руководимой страны, но и для личной власти. И что на фоне резкого конфликта Москвы и Запада после украинского Майдана невозможно больше пытаться усидеть на двух стульях и как прежде проводить комплементарную политику. Надо чётко определиться, на чьей стороне ты в этом конфликте. Тем более если именно экономические отношения и помощь России обеспечивают стабильность политической системы Белоруссии. А ведь, как показали события на Украине, для Запада постсоветское пространство — это лишь площадка борьбы с Россией. Что планов Маршалла не будет. Никто не будет не то что вкладывать деньги в социально-экономическое развитие постсоветских стран, чтобы они смогли приблизиться по уровню жизни хотя бы к восточноевропейским странам ЕС, но даже компенсировать потери от разрыва экономических связей с Россией.

Последовавшие после прошлогодних президентских выборов массовые акции протеста в Белоруссии вынудили Лукашенко всё же пойти на серьёзные уступки и пообещать Москве углубление интеграции, а собственному обществу — уход с президентского поста после конституционной реформы. Однако, даже оказавшись под жёсткими санкциями Запада, Лукашенко будет пытаться до последнего момента отказаться от выполнения данных им обещаний. Или, по крайней мере, по максимуму оттянуть их реализацию, особенно в части интеграции с Россией. И, как заметил в среду в эфире белорусского телевидения первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, "на выполнение всех союзных программ, которые подготовлены и должны быть утверждены в этом году, потребуется четыре-шест лет".

Авторы Айк Халатян