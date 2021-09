По мнению издания The Guardian, итоги российско-белорусского саммита удовлетворили Москву. "Считалось, что Кремль использует изоляцию Белоруссии для принуждения Лукашенко к финализации множества интеграционных проектов, которые притянут страну к России в политическом, военном и экономическом смысле. И даже свяжут государства единой валютой", — пишет издание. Да, о единой валюте пока не договорились (что и неудивительно, учитывая волатильность российского рубля и сомнительную надёжность белорусского), а политический блок оставили на потом. Однако экономическая и нормативная интеграция налицо. И она стала как раз закономерным следствием развязанной Западом войны против Белоруссии.

The Guardian, конечно же, об этом не напишет, но инициаторам этой войны надо выдавать медальки "за заслуги перед Россией". Ведь именно благодаря их накату, давлению, блокаде и оскорблениям в адрес Белоруссии Лукашенко вынужден был отказаться от комфортной для него стратегии "и нашим и вашим" (когда он клялся России в вечной верности, но в то же время балансировал между ней и Европой), а также обратиться к Москве за экономической, политической, информационной и даже военной поддержкой. Которую и получил. Но в обмен на трансформацию его клятв в реальные соглашения. И в результате, как верно отметила газета The New York Times, "Россия и Белоруссия стали на шаг ближе к полноценному слиянию". А польские журналисты вообще назвали договорённости Советским Союзом на бис.