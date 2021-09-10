Ключевой поворот: Как американские и европейские СМИ отреагировали на сближение России и Белоруссии Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции Запада на встречу Путина и Лукашенко и интеграцию двух стран. 10 сентября, 15:04 Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Россия и Белоруссия преподнесли настоящий подарок скучающим западным борзописцам. Владимир Путин и Александр Лукашенко не только провели крайне результативный саммит (где подписали 28 интеграционных карт), но и дали старт масштабным учениям "Запад-2021". И реакция последовала незамедлительно.

По мнению издания The Guardian, итоги российско-белорусского саммита удовлетворили Москву. "Считалось, что Кремль использует изоляцию Белоруссии для принуждения Лукашенко к финализации множества интеграционных проектов, которые притянут страну к России в политическом, военном и экономическом смысле. И даже свяжут государства единой валютой", — пишет издание. Да, о единой валюте пока не договорились (что и неудивительно, учитывая волатильность российского рубля и сомнительную надёжность белорусского), а политический блок оставили на потом. Однако экономическая и нормативная интеграция налицо. И она стала как раз закономерным следствием развязанной Западом войны против Белоруссии.

The Guardian, конечно же, об этом не напишет, но инициаторам этой войны надо выдавать медальки "за заслуги перед Россией". Ведь именно благодаря их накату, давлению, блокаде и оскорблениям в адрес Белоруссии Лукашенко вынужден был отказаться от комфортной для него стратегии "и нашим и вашим" (когда он клялся России в вечной верности, но в то же время балансировал между ней и Европой), а также обратиться к Москве за экономической, политической, информационной и даже военной поддержкой. Которую и получил. Но в обмен на трансформацию его клятв в реальные соглашения. И в результате, как верно отметила газета The New York Times, "Россия и Белоруссия стали на шаг ближе к полноценному слиянию". А польские журналисты вообще назвали договорённости Советским Союзом на бис.

Они, конечно, преувеличивают. Шаг получился не гигантский, но всё-таки долгожданный, ведь Лукашенко в рамках своей многовекторности долгие годы отказывался от подписания дорожных карт. Кроме того, шаг необратимый.

Да, некоторые не согласны с последним тезисом. Они пытаются преуменьшать значимость соглашений и даже выражают надежду на то, что они не будут исполнены, поскольку якобы имеют исключительно конъюнктурный характер. — Момент "окончательной" договорённости по интеграционным программам кремлёвский хозяин выбрал неслучайно. Путин специально хотел объявить о необходимых ему успехах перед выборами в Государственную думу... Это повторение ситуации декабря 1999 года, когда за несколько дней до парламентских выборов в России в Кремле было официально подписано соглашение о создании Союзного государства России и Белоруссии, обещавшее скорую интеграцию двух стран… Однако за этим не последовало никаких конкретных действий, и Союзное государство остаётся фикцией, — уверено польское издание Gazeta Wyborza.

Однако за последние 20 с лишним лет правила игры несколько изменились, да и практическая суть нынешних интеграционных программ несколько иная. По мнению The Wall Street Journal, "соглашения, которые касаются торговли, валютной системы, налогов и энергетики, усилят влияние Москвы на её соседа". Чем больше будет это влияние, тем сложнее будет Александру Григорьевичу в будущем возвращаться к политике дипломатического виляния (а он обязательно постарается вернуться после того, как Европа одумается и прекратит давление на Минск).

Что же касается российско-белорусских учений, то ими тоже недовольны, даже считают своего рода провокацией. "Россия и Белоруссия запускают массивные военные учения, которые беспокоят НАТО", — пишет Reuters. Наверное, одним из самых показательных в данной теме стал заголовок в The Washington Post: "Путин — агент хаоса — использует огромные учения для того, чтобы держать Запад в напряжении". Про агента хаоса отдельная песня. Наши западные коллеги в упор не замечают тот факт, что Владимир Путин является, пожалуй, самым активным апологетом выстраивания новой системы безопасности в Европе. Российский президент предлагает выработать правила игры, определить нормы добрососедства и вместе с Евросоюзом поспособствовать прекращению украинской гражданской войны (держащей всю Европу в напряжении).

Кроме того, коллеги как будто не в курсе, что западные страны за этот год провели возле границ России десятки различных учений как в рамках НАТО, так и в партнёрстве с не входящими в альянс странами (например, с той же Украиной). Наконец, они совсем игнорируют тот факт, что западные страны постоянно разгоняют милитаристскую риторику из серии "Россия мечтает отправить танки самовыездом в Варшаву и Берлин" и оккупировать Белоруссию, тогда как в России ни одному здравому человеку не придёт мысль обвинить тот же Берлин в намерении отправить свои "Леопарды" на дефиле по Красной площади.

Куда более трезвым подходом является попытка объяснить эти учения не с точки зрения военной угрозы, а через политические смыслы, которые "Запад-2021" несёт. "Нет никаких свидетельств того, что Кремль планирует использовать эти учения как прикрытие для какой-либо военной агрессии или интервенции. "Запад-2021" скорее является полноценным доказательством очень быстро развивающихся связей (как военных, так и иных) между Москвой и Минском. Связей на фоне нынешнего политического кризиса, который ударил по режиму Лукашенко летом 2020 года и продолжает отражаться на Белоруссии вплоть до сегодняшнего дня", — пишет The National Interest. И с этим никто не спорит, ведь демонстрация политических связей отнюдь не является какой-то угрозой в адрес Европы. Скорее напоминанием о том, что международные отношения не терпят правозащитных истерик и побеждает в них не эмоциональный игрок, а рациональный.

Авторы Геворг Мирзаян