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Путин: Белоруссия для России — добрый сосед и ближайший союзник

По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Минска строится на принципах взаимного уважения и поддержки.

9 сентября, 19:04

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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"Белоруссия для нас — добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга", — сказал Путин.

По его словам, тесные дружественные узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.

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Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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