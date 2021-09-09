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Россия снимает все ограничения по авиасообщению с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин отметил, что соответствующее решение приняла правительственная комиссия.

9 сентября, 18:56

Фото © ТАСС / Стрингер

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что между странами снимаются все ограничения по авиасообщению, введённые из-за коронавируса.

"В этот раз вопрос не поднимал Александр Григорьевич. Но он не знает о решении правительственной комиссии. Принято решение снять все антиковидные ограничения в авиаотрасли", — сказал Путин.

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Ранее Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными. По словам российского лидера, в ходе встречи были согласованы все 28 программ интеграции.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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