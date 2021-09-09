Россия снимает все ограничения по авиасообщению с Белоруссией

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что между странами снимаются все ограничения по авиасообщению, введённые из-за коронавируса.

"В этот раз вопрос не поднимал Александр Григорьевич. Но он не знает о решении правительственной комиссии. Принято решение снять все антиковидные ограничения в авиаотрасли", — сказал Путин.