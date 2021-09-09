Россия снимает все ограничения по авиасообщению с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин отметил, что соответствующее решение приняла правительственная комиссия.
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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что между странами снимаются все ограничения по авиасообщению, введённые из-за коронавируса.
"В этот раз вопрос не поднимал Александр Григорьевич. Но он не знает о решении правительственной комиссии. Принято решение снять все антиковидные ограничения в авиаотрасли", — сказал Путин.
Ранее Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными. По словам российского лидера, в ходе встречи были согласованы все 28 программ интеграции.
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