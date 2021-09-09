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Песков: Путин и Лукашенко практически ничего не ели во время трёхчасовых переговоров

В ходе прошедших в Кремле обсуждений главы государств затронули очень широкий список тем.

9 сентября, 18:54
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении переговоров ничего практически не ели, несмотря на регламентированное время для рабочего обеда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Практически ничего не ели, разговаривали. Такой объём вопросов и такой широкий охват тем, что есть о чём поговорить", — объяснил Песков.

В рамках пройденной встречи было выделено время на рабочий обед, которым стороны по итогу не воспользовались. Президенты беседовали в формате тет-а-тет на протяжении более чем трёх часов, при необходимости связываясь с теми членами правительства, кто курирует обсуждаемое на момент беседы направление.

Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными

Путин назвал переговоры с Лукашенко конструктивными

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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