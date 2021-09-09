Песков: Путин и Лукашенко практически ничего не ели во время трёхчасовых переговоров
В ходе прошедших в Кремле обсуждений главы государств затронули очень широкий список тем.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении переговоров ничего практически не ели, несмотря на регламентированное время для рабочего обеда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Практически ничего не ели, разговаривали. Такой объём вопросов и такой широкий охват тем, что есть о чём поговорить", — объяснил Песков.
В рамках пройденной встречи было выделено время на рабочий обед, которым стороны по итогу не воспользовались. Президенты беседовали в формате тет-а-тет на протяжении более чем трёх часов, при необходимости связываясь с теми членами правительства, кто курирует обсуждаемое на момент беседы направление.
Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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