Песков: Путин и Лукашенко практически ничего не ели во время трёхчасовых переговоров

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении переговоров ничего практически не ели, несмотря на регламентированное время для рабочего обеда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Практически ничего не ели, разговаривали. Такой объём вопросов и такой широкий охват тем, что есть о чём поговорить", — объяснил Песков.

В рамках пройденной встречи было выделено время на рабочий обед, которым стороны по итогу не воспользовались. Президенты беседовали в формате тет-а-тет на протяжении более чем трёх часов, при необходимости связываясь с теми членами правительства, кто курирует обсуждаемое на момент беседы направление.