Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, какие "вкусные" подарки он привёз Путину
Наталья Эйсмонт особо отметила "знаменитые белорусские сыры", а также упомянула про мясо и сладкое.
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала Лайфу, какие подарки президент привёз Путину. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала Лайфу, какие подарки Александр Лукашенко привёз своему российскому коллеге Владимиру Путину. Сегодня в Кремле состоялась встреча лидеров двух стран.
По словам Эйсмонт, в этот раз Лукашенко не привёз арбузы, однако он преподнёс Путину "большую продуктовую корзину самых качественных белорусских угощений". Она уточнила, что речь идёт не про овощную продукцию, а про мясо, сладкое, молочные продукты, в том числе и сыры.
"Сыры, которые у нас выпускают, знаменитые белорусские сыры, я вам тоже очень рекомендую, приезжайте к нам и попробуйте... Привезли всё самое вкусное из Белоруссии", — добавила пресс-секретарь белорусского президента.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Этот визит лидера Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля президенты встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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