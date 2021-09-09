Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, какие "вкусные" подарки он привёз Путину

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала Лайфу, какие подарки президент привёз Путину. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала Лайфу, какие подарки Александр Лукашенко привёз своему российскому коллеге Владимиру Путину. Сегодня в Кремле состоялась встреча лидеров двух стран.

По словам Эйсмонт, в этот раз Лукашенко не привёз арбузы, однако он преподнёс Путину "большую продуктовую корзину самых качественных белорусских угощений". Она уточнила, что речь идёт не про овощную продукцию, а про мясо, сладкое, молочные продукты, в том числе и сыры.

"Сыры, которые у нас выпускают, знаменитые белорусские сыры, я вам тоже очень рекомендую, приезжайте к нам и попробуйте... Привезли всё самое вкусное из Белоруссии", — добавила пресс-секретарь белорусского президента.