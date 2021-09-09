Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательства в выборы в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет сомнений в попытках вмешательства в выборы в России. Однако, но есть механизмы защиты от таких посягательств.

"Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы. Слава богу, система достаточно отлажена с точки зрения системы, которая эти риски хеджирует", — сказал он.