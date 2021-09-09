Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательства в выборы в России
Он отметил, что система достаточно отлажена, чтобы данные риски хеджировать.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет сомнений в попытках вмешательства в выборы в России. Однако, но есть механизмы защиты от таких посягательств.
"Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы. Слава богу, система достаточно отлажена с точки зрения системы, которая эти риски хеджирует", — сказал он.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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