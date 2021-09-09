Россия предложила США "обнулить" ситуацию с визами дипломатов, но американцы не движутся в направлении решения этой проблемы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Коммерсанту".

По его словам, американская сторона категорически не движется в направлении решения визовой проблемы. Вместе с тем в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно "задиристые" сигналы относительно численности российских дипломатов в США и американских — в РФ. Как заметил замглавы МИД, Вашингтон при желании мог бы уравнять сформировавшийся дисбаланс в соотношении дипмиссий и направить в Москву дипломатов в пределах установленного несколько лет назад лимита в 455 человек. Но вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются.

"Мы предлагаем размены, предлагаем полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа. Нынешнее положение ненормально. Но они на это не идут. Им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала", — рассказал Рябков.