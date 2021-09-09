"Им удобнее стенать и жаловаться": Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
Москва призвала уравнять количество дипработников с обеих сторон, но ответных шагов не последовало.
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Россия предложила США "обнулить" ситуацию с визами дипломатов, но американцы не движутся в направлении решения этой проблемы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Коммерсанту".
По его словам, американская сторона категорически не движется в направлении решения визовой проблемы. Вместе с тем в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно "задиристые" сигналы относительно численности российских дипломатов в США и американских — в РФ. Как заметил замглавы МИД, Вашингтон при желании мог бы уравнять сформировавшийся дисбаланс в соотношении дипмиссий и направить в Москву дипломатов в пределах установленного несколько лет назад лимита в 455 человек. Но вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются.
"Мы предлагаем размены, предлагаем полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа. Нынешнее положение ненормально. Но они на это не идут. Им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала", — рассказал Рябков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские консульские учреждения в Соединённых Штатах продолжают осуществлять выдачу виз американским гражданам, несмотря на препятствия со стороны Вашингтона.
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