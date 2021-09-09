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Путин не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии

Однако пока эти вопросы не обсуждались, подчеркнул российский лидер.

9 сентября, 19:16

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем может появиться Союзный парламент РФ и Белоруссии. Однако пока эта тема не обсуждалась.

"Мы исходим из того, что <…>, несмотря на всё благородство этой цели политической, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин: Белоруссия для России — добрый сосед и ближайший союзник

Путин: Белоруссия для России — добрый сосед и ближайший союзник

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году. Также РФ снимает все ковидные ограничения по авиасообщению с республикой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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