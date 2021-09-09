Путин не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии
Однако пока эти вопросы не обсуждались, подчеркнул российский лидер.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем может появиться Союзный парламент РФ и Белоруссии. Однако пока эта тема не обсуждалась.
"Мы исходим из того, что <…>, несмотря на всё благородство этой цели политической, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году. Также РФ снимает все ковидные ограничения по авиасообщению с республикой.
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