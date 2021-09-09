Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было
Он назвал их проведение логичным на фоне наращивания НАТО своего присутствия вблизи границ Союзного государства.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что стороны также обсудили вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание лидеры уделили учениям "Запад-2021".
"Их проведение логично, когда другие объединения (НАТО, например) наращивают своё присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", — объяснил российский лидер.
Напомним, что учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения".
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