НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было

Он назвал их проведение логичным на фоне наращивания НАТО своего присутствия вблизи границ Союзного государства.

9 сентября, 19:05
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2021" не направлены против кого бы то ни было. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин отметил, что стороны также обсудили вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание лидеры уделили учениям "Запад-2021".

"Их проведение логично, когда другие объединения (НАТО, например) наращивают своё присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", — объяснил российский лидер.

Минобороны РФ: Учения "Запад-2021" научат НАТО не беспокоить "русского медведя"

Минобороны РФ: Учения "Запад-2021" научат НАТО не беспокоить "русского медведя"

Напомним, что учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1