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Лукашенко и Путин подробно обсудили обострение в Афганистане

На ближайшем заседании в Душанбе страны ОДКБ утвердят единую позицию по безопасности на фоне событий в стране.

9 сентября, 19:12
<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подробно обсудил ситуацию в Афганистане с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров в Кремле.

"Мы сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы, наши отношения с соседними странами и объединениями, подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности Союзного государства России и Белоруссии", — уточнил он.

Лукашенко также заявил, что на ближайшем заседании в Душанбе страны ОДКБ утвердят единую позицию по безопасности на фоне событий в Афганистане. Он при этом отметил, что, даже находясь так далеко от исламской республики, Белоруссия ощутила на себе последствия кризиса в этой стране.

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе переговоров главы государств затронут тему Афганистана, но фокусироваться стороны будут на вопросах взаимодействия двух стран.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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