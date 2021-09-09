Лукашенко и Путин подробно обсудили обострение в Афганистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подробно обсудил ситуацию в Афганистане с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров в Кремле.

"Мы сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы, наши отношения с соседними странами и объединениями, подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности Союзного государства России и Белоруссии", — уточнил он.

Лукашенко также заявил, что на ближайшем заседании в Душанбе страны ОДКБ утвердят единую позицию по безопасности на фоне событий в Афганистане. Он при этом отметил, что, даже находясь так далеко от исламской республики, Белоруссия ощутила на себе последствия кризиса в этой стране.