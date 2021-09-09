"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии
Во время встречи в Кремле Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Интеграция России и Белоруссии носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко.
"Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах (28 союзных программ. — Прим. Лайфа) нет и быть не могло. Всё нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.
Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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