Интеграция России и Белоруссии носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко.

"Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах (28 союзных программ. — Прим. Лайфа) нет и быть не могло. Всё нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.