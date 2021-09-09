Путин и Лукашенко оценили возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече в Кремле обсудили возможности создания единой валюты РФ и Белоруссии.

"Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны не готовы к этому. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернёмся", — сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров.

Путин согласился с тем, что говорить о единой валюте пока рано. Глава государства подчеркнул, что очень важно проведение единой макроэкономической политики.

"Первые шаги сделаны в этом. Я уже говорил, что Центральный банк России и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платёжных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подходы к более сложному и тяжёлому снаряду", — заявил Путин.