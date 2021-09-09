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Путин и Лукашенко оценили возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии

Президент России отметил, что очень важно проведение единой макроэкономической политики и первые шаги в этом направлении уже сделаны.

9 сентября, 19:25

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече в Кремле обсудили возможности создания единой валюты РФ и Белоруссии.

"Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны не готовы к этому. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернёмся", — сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров.

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Путин согласился с тем, что говорить о единой валюте пока рано. Глава государства подчеркнул, что очень важно проведение единой макроэкономической политики.

"Первые шаги сделаны в этом. Я уже говорил, что Центральный банк России и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платёжных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подходы к более сложному и тяжёлому снаряду", — заявил Путин.

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Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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