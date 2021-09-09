"Я не сомневаюсь, что приедет. Думаю, что даты будут согласованы по дипканалам", — сказал Песков в беседе с журналистами по итогам переговоров Путина и Лукашенко в Москве.

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.