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"Не сомневаюсь, что приедет": Песков рассказал о визите Путина в Белоруссию осенью

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президенты РФ и Белоруссии созваниваются регулярно.

9 сентября, 19:48
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Дата визита президента России Владимира Путина в Минск осенью этого года будет согласована по дипломатическим каналам. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не сомневаюсь, что приедет. Думаю, что даты будут согласованы по дипканалам", — сказал Песков в беседе с журналистами по итогам переговоров Путина и Лукашенко в Москве.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что президенты РФ и Белоруссии созваниваются регулярно.

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Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждалась реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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