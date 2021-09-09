Российский военнослужащий погиб при подрыве машины в Сирии

Российский военнослужащий погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжёлые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", — сказали в ведомстве.