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Российский военнослужащий погиб при подрыве машины в Сирии

В Минобороны подчеркнули, что семье военного будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

9 сентября, 19:37

Фото © Минобороны РФ

Российский военнослужащий погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжёлые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", — сказали в ведомстве.

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Трагедия произошла во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. В Минобороны подчеркнули, что семье военного будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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