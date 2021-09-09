Российский военнослужащий погиб при подрыве машины в Сирии
В Минобороны подчеркнули, что семье военного будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.
Фото © Минобороны РФ
Российский военнослужащий погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжёлые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", — сказали в ведомстве.
Трагедия произошла во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. В Минобороны подчеркнули, что семье военного будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.
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