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Путин посетит "Зарядье" и встретится с Собяниным по случаю Дня города в Москве

Кроме того, 11 сентября президент встретится с олимпийцами и вручит госнаграды победителям Игр в Токио.

10 сентября, 09:55

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Завтра, 11 сентября, в Москве будут отмечать День города. В рамках празднования президент РФ Владимир Путин выступит на торжественном мероприятии в парке "Зарядье" и встретится с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На завтра у президента запланирован весьма интенсивный рабочий день. В связи с Днём города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в "Зарядье". До этого Путин примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина ", — отметил он.

После этого президент встретится с олимпийцами и вручит госнаграды победителям Игр в Токио. Далее Владимир Путин отправится в Псков и у Чудского озера посетит мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной".

В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы

В Кремле не ожидают приезда иностранных лидеров на празднование Дня Москвы

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в День города, который Москва будет отмечать 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Мэр также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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