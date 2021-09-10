Путин посетит "Зарядье" и встретится с Собяниным по случаю Дня города в Москве

Завтра, 11 сентября, в Москве будут отмечать День города. В рамках празднования президент РФ Владимир Путин выступит на торжественном мероприятии в парке "Зарядье" и встретится с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На завтра у президента запланирован весьма интенсивный рабочий день. В связи с Днём города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в "Зарядье". До этого Путин примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина ", — отметил он.

После этого президент встретится с олимпийцами и вручит госнаграды победителям Игр в Токио. Далее Владимир Путин отправится в Псков и у Чудского озера посетит мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной".