Путин посетит "Зарядье" и встретится с Собяниным по случаю Дня города в Москве
Кроме того, 11 сентября президент встретится с олимпийцами и вручит госнаграды победителям Игр в Токио.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Завтра, 11 сентября, в Москве будут отмечать День города. В рамках празднования президент РФ Владимир Путин выступит на торжественном мероприятии в парке "Зарядье" и встретится с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На завтра у президента запланирован весьма интенсивный рабочий день. В связи с Днём города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в "Зарядье". До этого Путин примет в Кремле мэра Москвы Сергея Собянина ", — отметил он.
После этого президент встретится с олимпийцами и вручит госнаграды победителям Игр в Токио. Далее Владимир Путин отправится в Псков и у Чудского озера посетит мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной".
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в День города, который Москва будет отмечать 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Мэр также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".
Комментариев: 0