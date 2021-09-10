Песков: Интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон
Накануне во время встречи в Кремле Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Россия и Белоруссия продолжат интеграционные процессы в рамках Союзного государства с учётом интересов обеих стран. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", — отметил представитель Кремля.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.
Отметим, что накануне во время встречи в Кремле Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.
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