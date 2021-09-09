Политолог Мартынов назвал встречу Путина и Лукашенко самой прорывной за 20 лет

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Лайфом оценил прошедшую встречу президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Эксперт назвал её самой прорывной со времён подписания соглашения о Союзном государстве и создания определённых структур. А это без малого почти 20 лет назад, подчеркнул политолог.

"Согласованы все 28 интеграционных проектов или дорожных карт. В ближайшие дни, как сказали президенты после переговоров, состоится соответствующее заседание совета министров, где будут утверждены все эти программы. Там действительно очень прорывные вещи, то есть речь идёт о том, что наконец широко анонсированное несколько лет назад расширение и углубление интеграции России и Белоруссии становится реальностью. Что само по себе внушает оптимизм", — пояснил Мартынов.

Эксперт добавил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудили важные вопросы: единый рынок энергоносителей, единое валютное урегулирование, единое таможенное пространство. Мартынов подчеркнул, что итоги встречи внушают оптимизм, так как все вопросы сняты и начинается практическая работа по реализации 28 дорожных карт. При этом собеседник Лайфа отметил, что речь не идёт о поглощении.

"И здесь не идёт речь о поглощении, как пытались злые языки транслировать и показывать, а также всякие гнилоусты напевали президенту Лукашенко и его сподвижникам", — сказал эксперт.