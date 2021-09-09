Политолог Мартынов назвал встречу Путина и Лукашенко самой прорывной за 20 лет
По словам собеседника Лайфа, прошедшие в Москве переговоры внушают оптимизм, так как все вопросы сняты и начинается практическая работа по реализации 28 дорожных карт.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Лайфом оценил прошедшую встречу президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Эксперт назвал её самой прорывной со времён подписания соглашения о Союзном государстве и создания определённых структур. А это без малого почти 20 лет назад, подчеркнул политолог.
"Согласованы все 28 интеграционных проектов или дорожных карт. В ближайшие дни, как сказали президенты после переговоров, состоится соответствующее заседание совета министров, где будут утверждены все эти программы. Там действительно очень прорывные вещи, то есть речь идёт о том, что наконец широко анонсированное несколько лет назад расширение и углубление интеграции России и Белоруссии становится реальностью. Что само по себе внушает оптимизм", — пояснил Мартынов.
Эксперт добавил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудили важные вопросы: единый рынок энергоносителей, единое валютное урегулирование, единое таможенное пространство. Мартынов подчеркнул, что итоги встречи внушают оптимизм, так как все вопросы сняты и начинается практическая работа по реализации 28 дорожных карт. При этом собеседник Лайфа отметил, что речь не идёт о поглощении.
"И здесь не идёт речь о поглощении, как пытались злые языки транслировать и показывать, а также всякие гнилоусты напевали президенту Лукашенко и его сподвижникам", — сказал эксперт.
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Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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