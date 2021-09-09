Путин усмехнулся после высказывания Лукашенко о "поглощении" Белоруссии

Президент России Владимир Путин усмехнулся после высказывания белорусского коллеги Александра Лукашенко о "поглощении" и "объединении" двух государств.

"Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели… Если кто-то этим болел, можем подлечить", — сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

В ответ на это Путин улыбнулся, а затем усмехнулся, после чего президент Белоруссии уточнил, что, если Москве и Минску понадобятся более крепкие связи, чем в унитарном государстве, лидеры двух стран сделают это "элементарно".

"Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов", — подчеркнул лидер республики.

Ранее Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.