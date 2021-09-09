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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в споре с ЕС по проблеме мигрантов

Президент Белоруссии рассказал, что к его российскому коллеге обращаются с просьбами "повлиять на Минск".

9 сентября, 20:04

Фото © ТАСС / AP

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Минска в споре с Западом из-за мигрантов.

"Европейский союз и другие пытаются решать эту проблему, предъявляя некие претензии руководству России, в том числе моему коллеге: вы, мол, повоздействуйте, надавите на Лукашенко", — сказал президент Белоруссии на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

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Политик добавил, что благодарен президенту РФ за то, что он перенаправляет Запад к руководству Белоруссии, подчёркивая, что эта тема не касается России.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко Путин, говоря о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, заявил, что это не касается РФ, "это не наша граница".

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Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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