Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в споре с ЕС по проблеме мигрантов

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Минска в споре с Западом из-за мигрантов.

"Европейский союз и другие пытаются решать эту проблему, предъявляя некие претензии руководству России, в том числе моему коллеге: вы, мол, повоздействуйте, надавите на Лукашенко", — сказал президент Белоруссии на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Политик добавил, что благодарен президенту РФ за то, что он перенаправляет Запад к руководству Белоруссии, подчёркивая, что эта тема не касается России.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко Путин, говоря о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, заявил, что это не касается РФ, "это не наша граница".