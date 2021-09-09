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"Спасибо за всё, волшебник": Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

Именно под руководством этого нидерландского специалиста российские футболисты добились наивысшего достижения в своей истории.

9 сентября, 20:34
<p>Гус Хиддинк. Фото © ТАСС / Денис Тырин</p>

Гус Хиддинк. Фото © ТАСС / Денис Тырин

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру. В последнее время 74-летний нидерландский специалист возглавлял национальную команду Кюрасао.

"В последнее время я не работал из-за коронавируса. И так совпало, что вчера я поговорил с руководством и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход", приводит слова Хиддинка издание Voetbal International.

На это событие отреагировали в сборной России. В "Твиттере" национальной команды появилась запись с благодарностью Хиддинку.

"Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник", — говорится в сообщении.

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Напомним, что Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством российские футболисты добились лучшего достижения в своей истории — заняли третье место на чемпионате Европы 2008 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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