"Спасибо за всё, волшебник": Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру
Именно под руководством этого нидерландского специалиста российские футболисты добились наивысшего достижения в своей истории.
Гус Хиддинк. Фото © ТАСС / Денис Тырин
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру. В последнее время 74-летний нидерландский специалист возглавлял национальную команду Кюрасао.
"В последнее время я не работал из-за коронавируса. И так совпало, что вчера я поговорил с руководством и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход", — приводит слова Хиддинка издание Voetbal International.
На это событие отреагировали в сборной России. В "Твиттере" национальной команды появилась запись с благодарностью Хиддинку.
Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник ❤️👏 pic.twitter.com/SJ0svPWaCb— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021
"Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник", — говорится в сообщении.
Напомним, что Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством российские футболисты добились лучшего достижения в своей истории — заняли третье место на чемпионате Европы 2008 года.
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