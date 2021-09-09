Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил карьеру. В последнее время 74-летний нидерландский специалист возглавлял национальную команду Кюрасао.

"В последнее время я не работал из-за коронавируса. И так совпало, что вчера я поговорил с руководством и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход", — приводит слова Хиддинка издание Voetbal International.

На это событие отреагировали в сборной России. В "Твиттере" национальной команды появилась запись с благодарностью Хиддинку.

Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник ❤️👏 pic.twitter.com/SJ0svPWaCb — Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021

"Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник", — говорится в сообщении.